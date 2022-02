Wordle Conheça as variações de Wordle

O jogo Wordle tornou-se sensação nas últimas semanas. Com isso, surgiram outras versões inspiradas no original, como o brasileiro Termo, com as palavras no idioma de Camões, e não no de Shakespeare.

Além disso, existem outras variações dedicadas a temas específicos e que agradam os mais diversos públicos, como de música (Musicle), futebol (Footbl) e geografia (Worldle).

Conheça abaixo cada uma dessas variações.

Footbl

Para os fãs de esportes, existe o Footbl, dedicado a futebol. Com a mesma estrutura do Wordle e desafios diários,, os jogadores devem adivinhar nomes de jogadores de futebol com cinco letras.

Musicle

No segmento da música, o Musicle é o mais interativo das variações, apresentando a proposta de ouvir um trecho de uma música e tentar acertar qual o seu respectivo álbum. À diferença do original, é ter apenas três álbuns e uma tentativa para adivinhar cada um

Para não tornar tudo tão difícil, é possível escutar um trecho da música do álbum. Há também diversos gêneros musicais para escolher, como rock, R&B e música brasileira.

Quordle

Todo desafio multiplicado é melhor: é o que o Quordle faz. O jogo dá nove tentativas para tentar acertar as quatro palavras do desafio diário.

O Quordle, porém, não tem versão brasileira e traz apenas palavras em inglês.

Worldle

Para o jogador que gosta muito de geografia mundial, o Worldle é o jogo perfeito. São seis tentativas para acertar qual o país, com um novo desafio a cada dia.

O diferencial é que o Worldle mostra o desenho do país no mapa, por onde o jogador deve inserir a resposta correta a partir das fronteiras e possível localização. A cada tentativa, o jogo mostra a distância entre o país chutado e o país correto, além de apontar para qual lado ele fica.