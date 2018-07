Divulgação

O Twitter anunciou nesta terça-feira, 10, que aumentou a integração com o aplicativo de streaming de vídeo ao vivo Periscope. A partir de hoje, os usuários da rede social de interesses poderão assistir aos vídeos transmitidos no Periscope diretamente de sua linha do tempo do Twitter. “O vídeo é estratégico para o Twitter e o consumo desse conteúdo tem aumentado em dispositivos móveis. Vamos pegar carona nessa tendência”, diz o vice-presidente do Twitter para a América Latina, Guilherme Ribenboim.

Até agora, quem fazia uma transmissão de vídeo ao vivo por meio do Periscope tinha a opção de compartilhar um link para as pessoas acessarem o conteúdo por meio do Twitter. Contudo, ao tocar sobre o link em um smartphone, a pessoa era redirecionada para o aplicativo do Periscope para assistir à transmissão. A partir de agora, a transmissão do Periscope será tuitada como um vídeo comum. “A integração com o Periscope reforça o papel do Twitter como uma plataforma de tempo real”, diz Ribenboim.

Segundo o Twitter, o novo recurso vai ser disponibilizado ao longo do dia de hoje para uma parte dos usuários do serviço. Inicialmente, somente quem usa a rede social por meio do iPhone poderá assistir aos vídeos do Periscope a partir do app do Twitter. A empresa não informou quando o novo recurso será oferecido para usuários de smartphones com sistema operacional Android. A partir da integração, todos os recursos do Periscope para quem assiste vídeos – como a publicação de comentários nos vídeos em tempo real – estarão disponíveis por meio do Twitter.

A integração com o Periscope deve aumentar consideravelmente a audiência de vídeos dentro do Twitter, em especial por meio de dispositivos móveis. De acordo com a empresa, 82% dos vídeos publicados por meio da rede social são assistidos por meio de smartphones e 27% dos usuários norte-americanos tuítam – e retuítam – vídeos por meio do Twitter todos os dias. “O vídeo é a mídia mais retuitada dentro do Twitter”, diz Ribenboim, que destaca que os usuários assistem o equivalente a 370 anos de vídeos na rede social diariamente.

Tendência. A integração com o Periscope é mais uma das iniciativas do Twitter para voltar a aumentar o número de usuários da rede social, que alcançou 320 milhões de usuários desde outubro do ano passado. O primeiro investimento da empresa nessa área foi o lançamento do aplicativo de vídeos de seis segundos Vine, lançado em janeiro de 2013. Segundo o Twitter, mais de 200 milhões de pessoas assistem vídeos do Vine todos os meses por meio da web. A empresa não informa o número total de usuários do serviço.

A empresa anunciou uma ferramenta para produzir vídeos diretamente a partir do aplicativo do Twitter. Na sequência, a companhia o lançamejto do Periscope, desenvolvido por uma empresa adquirida pelo Twitter em janeiro de 2015 – o que representou a terceira investida da companhia, hoje liderada pelo cofundador e presidente-executivo Jack Dorsey, no segmento audiovisual. Em agosto do ano passado, o Periscope acumulava 10 milhões de usuários ativos por mês. A empresa não divulga dados recentes sobre os cadastrados no serviço.