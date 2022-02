Virgin Galactic/Reprodução Virgin Galactic vende ingressos para voo no espaço

Quer fazer uma viagem ao espaço? Agora já é possível caso você tenha sobrando alguns milhares de dólares. A Virgin Galactic, empresa de turismo espacial criada pelo bilionário Richard Branson, abriu nesta quarta-feira, 16, a venda de passagens: cada uma vai custar nada menos que US$ 450 mil (aproximadamente R$ 2,3 milhões).

A empresa fez seu primeiro voo em julho de 2021 com seu fundador Branson e outros cinco tripulantes a bordo. Agora, com cerca de 700 assentos já vendidos para pessoas que estavam em lista de espera, a Virgin Galactic planeja chegar a mil ingressos vendidos.

Cerca de 600 passagens foram compradas por gente muito ansiosa pelo voo especial: foram comercializadas entre 2005 a 2014 na esperança da empresa ser capaz de disponibilizar o serviço. Na época, esses assentos foram reservados por US$ 200 mil - no pacote, além do voo, estão inclusos os valores referentes aos dias de treinamento.

Os passeios terão 90 minutos e vão partir do Novo México, EUA. A nave não vão sair da órbita da Terra, pois trata-se de um voo suborbital. Porém, são garantidos alguns minutos com ausência de gravidade e vista de cima da Terra. Tom Hanks, Angelina Jolie, Justin Bieber e Lady Gaga são alguns dos que já compraram seus ingressos para fazer uma visita ao espaço.

No voo, a nave Unity é carregada por um avião chamado White Knight Two, e depois atingir 40 mil pés de altitude (12 km) a Unity se desprende do avião e em 60 segundos quebra a barreira da velocidade do som. A SpaceShipTwo pode levar dois pilotos e até seis passageiros. A cabine possui 12 grandes janelas e nada menos que 16 câmeras

Quando o motor da Unity é acionado, leva a espaçonave para uma subida em velocidade supersônica a altitudes superiores a 80,5 mil metros. No topo do arco da trajetória, os passageiros flutuam por cerca de 4 minutos, antes de o avião espacial reentrar na atmosfera.

A expectativa é que, depois de vender todos os ingressos, o lançamento do voo ocorra no final deste ano.