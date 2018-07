Foto: Reuters Um dos principais e mais antigos serviços de conteúdo sob demanda, o Netflix começou sendo interessante por oferecer streaming de filmes de terceiros, mas hoje em dia seu carro-chefe são as séries exclusivas, como House of Cards, Demolidor e a produção brasileira 3%. Compatível com Android, iOS, Windows Phone, Web, PlayStation, Xbox e Smart TVs em geral. Os planos vão de R$ 19,90 a R$ 29,90.

Focado no nicho de otakus, o Crunchyroll foi lançado em 2006 e começou como um site de distribuição de animes pirateados. Com o tempo, a empresa passou a retirar o conteúdo irregular e firmar contratos para distribuir os desenhos animados asiáticos. Hoje é o principal serviço de streaming de animes. Compatível com Android, iOS, Windows Phone, Web, PlayStation, Xbox, Wii U e Smart TVs em geral. O preço mensal é US$ 4,99 (aproximadamente R$ 17).

Criado por empresários brasileiros, essa plataforma se propões a ser o Netflix dos filmes antigos. Com acervo focado em filmes lançados principalmente nas décadas de 1940 a 1990, o Oldflix não tem os últimos lançamentos, mas conta com os maiores clássicos do cinema. Compatível com Web. Assinatura: R$ 9,90.

Lançado recentemente no Brasil, o Amazon Prime Video ainda não possui um catálogo tão diversificado quanto seus concorrentes mais antigos, mas tem como trunfo as séries exclusivas Transparent, Mozart in the Jungle e a adaptação do clássico distópico O Homem do Castelo Alto. Compatível com Android, iOS, Web, Kindle Fire e Smart TVs em geral. A assinatura custa US$ 2,99 nos primeiros seis meses (cerca de R$ 10), e depois vai para US$ 5,99 (por volta de R$ 20).

O Twitch é a mais importante plataforma de transmissão de partidas de videogame e e-sports ao vivo. O serviço de streaming se tornou tão popular que até mesmo empresas como Sony, Microsoft, Nintendo, Bethesda, Ubisoft e Electronic Arts transmitem anúncios e trailers por meio do Twitch. Compatível com Android, iOS, Web, PlayStation e Xbox. Gratuito.

Programas, filmes, documentários e séries do HBO podem ser acessados com exclusividade no HBO Go. O destaque vai para Game of Thrones e Westworld, dois dos principais títulos da atualidade. Compatível com Android, iOS e Xbox. O valor da assinatura é R$ 34,90.

O aplicativo Globo Play conta com séries, programas e novelas da Globo, sendo que alguns desses conteúdos são disponibilizados antes na plataforma do que na televisão. Compatível com Android, iOS e Smart TVs em geral. Gratuito.