Gabriela Biló/Estadão Frustrações relacionadas à tecnologia já aconteceram com todo mundo

Não há dúvida de que estamos todos mais dependentes da tecnologia do que nunca, por conta da pandemia. Mas o que acontece, então, quando a tecnologia não funciona?

Uma nova pesquisa comprova que a tecnologia pode prejudicar nosso estado de espírito: a gigante da computação Dell Technologies, em parceria com a empresa de neurociência Emotiv, colocou pessoas em um desafio de experiências tecnológicas ruins e mediu suas ondas cerebrais para avaliar as reações. Os participantes foram expostos a situações como fazer login, ou tiveram de navegar em aplicativos lentos e lidar com planilhas travando.

“No momento em que as pessoas começaram a usar tecnologia ruim, vimos uma duplicação de seus níveis de estresse”, disse Olivier Oullier, presidente da Emotiv. "Fiquei um pouco surpreso com isso, porque raramente se vê esses níveis subindo tanto. O estresse causado por problemas tecnológicos teve um efeito duradouro, acrescentou Oullier. "As pessoas não voltam a ficar calmas rapidamente. Leva muito tempo."

A pesquisa mostrou também que a frustração constante com tecnologias ruins afeta a forma como os funcionários lidam com suas cargas de trabalho diárias, especialmente os trabalhadores mais jovens. Como resultado, aqueles que participaram do experimento e eram da geração Z e da geração Y tiveram uma queda de produtividade de 30%. "As experiências ruins afetam você independentemente do conhecimento de informática", disse Cile Montgomery, que lidera as iniciativas de experiência do cliente para a Dell. "Mas os jovens parecem ser ainda mais impactados, porque esperam que a tecnologia funcione."

Mundo real: resultados ainda piores

Frustrações relacionadas à tecnologia já aconteceram com todos nós. Seu wi-fi está sempre caindo. Suas senhas não funcionam. Seu laptop trava e você perde tudo que tinha feito. Apenas ler sobre essas possibilidades pode ser suficiente para aumentar sua pressão arterial.

No passado, Emily Dreyfuss usava uma estratégia antiga: o grito. Quando a Alexa, da Amazon, dava respostas erradas ou não entendia as perguntas, Emily descontava verbalmente no dispositivo. "Eu a usei como bode expiatório para meus sentimentos", disse Emily, escritora e editora do Shorenstein Center de Harvard. "Quando há um dispositivo insensível e irritante em sua casa, que não está fazendo o que você quer, você passa a falar com ele em termos não muito agradáveis. Meu marido começou a atacar a Alexa também."

Por mais chocantes que sejam os resultados da Emotiv, os efeitos da tecnologia ruim são provavelmente ainda mais graves no mundo real, por duas razões.

Primeiro porque aqueles que participaram dos experimentos sabiam que estavam sendo testados, o que provavelmente limitou a frustração. Em segundo lugar, durante este ano de pandemia, nossos níveis iniciais de estresse são altos. Portanto, o estresse que está dobrando devido à má tecnologia está dobrando de um ponto de partida ainda mais alto.

Os ambientes de trabalho remotos também não estão ajudando. Em um escritório, o suporte de TI pode vir e ajudá-lo a solucionar problemas técnicos. Em sua cozinha ou na sala de estar, você geralmente não tem ninguém para ajudá-lo.

"No momento, nossos computadores e sistemas operacionais são nossas únicas janelas para o mundo", diz Oullier. "Quando você está preso em casa e tudo o que você tem é um computador fornecido por seu empregador, você pode não ter acesso ao suporte técnico. É por isso que é tão importante quando você está trabalhando remotamente ter uma tecnologia que funcione."

Existem algumas conclusões tiradas a partir dessa nova pesquisa do cérebro. A primeira é que as empresas devem estar mais conscientes do impacto emocional de configurações de tecnologia inadequadas e do baque resultante na produtividade. Isso pode exigir mais investimento inicial, atualizações de equipamentos para trabalhar de casa e suporte técnico contínuo.

Essas medidas proativas podem render dividendos no futuro, diz Oullier, por causa dos efeitos multiplicadores. Se você é atormentado por erros técnicos, provavelmente se aproxima de seu computador com pavor e aversão. Se tudo funciona bem, você pode se lançar rapidamente no trabalho em questão.

Se as empresas fizerem tudo isso, podem ver um surpreendente aumento nos resultados financeiros e usuários finais como Emily Dreyfuss ficarão felizes.

"Algumas coisas estão sob seu controle e outras estão fora de seu controle", diz Emily, que tem procurado os filósofos estoicos para ajudá-la a manter o equilíbrio. "Você tem que encontrar paz em momentos de caos - e isso significa não gritar com seus dispositivos." / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA