A britânica May Ashworth, de 86 anos, fez a internet alcançar um novo grau de boas maneiras: no início desta semana, a octogenária fez a busca mais educada que o Google já recebeu, ao pedir ajuda para descobrir quanto vale o número romano MCMXCVIII. "Por favor, traduza o numeral romano MCMXCVII muito obrigado", dizia a pesquisa da senhora, que foi descoberta por seu neto Ben John, de 25 anos.

Ao publicar a busca de sua avó em sua conta no Twitter, Ben John a transformou em uma celebridade da internet do dia para a noite. Em seu tuíte, o rapaz escreveu o seguinte: "OMG (Oh meu Deus) abri o laptop da minha avó e ela fez uma busca no Google pedindo 'por favor' e 'obrigado'. Não consigo lidar!".

O rapaz perguntou à avó se ela acreditava que era um ser humano que fazia a busca por ela na sede do Google. "Ela disse apenas que acreditava que a busca seria mais rápida caso fosse educada", disse o rapaz à BBC britânica.

Dearest Ben's Nan. Hope you're well. In a world of billions of Searches, yours made us smile. Oh, and it's 1998. Thank YOU@Push10Ben — Google UK (@GoogleUK) 15 de junho de 2016

A comoção foi tanta que a vovó até ganhou uma resposta da sede britânica do Google do Twitter.

"Querida Vovó do Ben.

Esperamos que você esteja bem

Em um mundo de buscas, a sua nos fez sorrir.

É 1998.

Muito obrigado!", dizia o tuíte do Google Reino Unido.