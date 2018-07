Bruno Capelas/Estadão Depois de testes na Califórnia e em Israel, previsão do Waze é que serviço de caronas chegue ao Brasil até o final do ano

Para o aplicativo de mapas Waze, não bastou permitir que usuários usem as vozes de Arnold Schwarzenegger, do Mickey Mouse e dos Pinguins de Madagascar para dar indicações de trânsito. A plataforma anunciou nesta terça-feira, 9, que usuários do serviço poderão gravar as instruções de caminhos com a própria voz.

De acordo com a empresa responsável pelo aplicativo, o novo recurso está disponível, inclusive em português, para celulares e tablets com o sistema operacional Android para que, em seguida, fique disponível para usuários iOS. O Waze, porém, não detalhou quando todos os usuários terão acesso ao recurso.

Para ouvir a própria voz indicando caminhos, o usuário precisará entrar na área de "gravador de voz" (dentro de "configurações" e "som e voz") e reproduzir os 39 comandos do serviço, como "vire à direita", "siga em frente", "curva suave" ou "pegue a sétima saída".

Segundo a plataforma, no entanto, o recurso é particular e intransferível: não será possível compartilhar as suas indicações de trânsito com outros usuários do Waze.