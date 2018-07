Wikimedia Commons O físico inglês Tim Berners-Lee criou a World Wide Web, enquanto era pesquisador do Centro Europeu de Pesquisas Nucleares (CERN)

A World Wide Web precisa de uma completa repaginação para prevenir a espionagem e a disseminação de "ideias nefastas" em redes sociais, disse Tim Berners-Lee, criador da web, em uma conferência em Londres, nesta segunda-feira, 10.

Nascido em Londres, o cientista da computação Berners-Lee criou a web em 1989, com a intenção de que as pessoas pudessem fazer "coisas boas" e compartilhar ideias entre si – como foi o caso com a Wikipedia, disse Berners-Lee.

No entanto, hoje o cientista da computação vê ideias negativas proliferando em redes sociais, enquanto a privacidade tem sido comprometida nos últimos tempos.

"Como ideias nefastas se tornaram mais comuns do que pensamentos construtivos no Twitter? É por conta da forma que o Twitter foi feito? Podemos alterá-lo?", questionou o criador da web, refletindo acontecimentos recentes.

Tanto a eleição presidencial como o referendo do Brexit, que retirou o Reino Unido da União Europeia, foram muito afetados pelas redes sociais – além da simples disseminação de ideias, houve também o impacto de abuso com figuras públicas na internet, bem como o uso de robôs para espalhar mensagens negativas.

"Precisamos de uma completa mudança de estratégia", disse Berners-Lee, que já criticou a censura e também a espionagem governamental na internet. "Precisamos manter a internet aberta, no sentido de que não deve existir censura. Num bom dia, em um bom país, conseguimos mantê-la livre de espionagem."