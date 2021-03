Reprodução/Twitter "WhatsApp 2" movimentou o Twitter na noite desta segunda-feira, 22

Um meme enganou muita gente no Twitter na noite desta segunda-feira, 22. Acreditando se tratar de um lançamento verdadeiro, muita gente se empolgou com o “WhatsApp 2”, uma suposta nova versão do mensageiro do Facebook, que teria melhorias em vários aspectos do app.

Com um ícone do WhatsApp na cor dourada e preta, uma imagem começou a circular no Twitter nesta segunda-feira, se referindo à nova versão do app. No meme, o mensageiro ganhou data de lançamento e vídeo de apresentação, além de camisa de time, convite e até chá revelação.

Citado por muitas pessoas que levaram a zoeira para a timeline, o tema “WhatsApp 2” entrou para os assuntos mais comentados e enganou até famosos na web. No Google Trends, ferramenta do Google que mede pesquisas na internet, indicou um pico na busca pelo termo por volta das 23h.

“Tentando entender de onde vocês tiraram essa história doida de WhatsApp 2”, afirmou a conta oficial da rede, pelo Twitter. Já o ator Bruno Gagliasso perguntou na plataforma: “Meu Deus? O que é Whatsapp 2?”.

Procurado pela reportagem, o WhatsApp não quis se pronunciar sobre o assunto. A empresa, porém, já havia indicado no Twitter que o WhatsApp 2 foi um delírio das redes sociais.

Veja a reação da internet:

100% de aproveitamento na risada em todos os memes do WhatsApp 2. pic.twitter.com/xsnBiPOBZa — twitch.tv/guigoakirah ✨ (@guigoakirah) March 22, 2021

e minha amiga que ta gravida do whatsapp 2 pic.twitter.com/ogQ28DuT8d — frank (@mauriciofrank) March 23, 2021

Tentando entender de onde vocês tiraram essa história doida de WhatsApp 2 pic.twitter.com/Ktvgyu3wjQ — WhatsApp (@WhatsApp) March 23, 2021

Eu quando ouvi falar do WhatsApp 2 pic.twitter.com/cgH4169aVy — Isabelly a besta KKKKK (@_isabellyoficia) March 23, 2021

Pra quem não sabe na vida real sou assim Um guerreiro feito pra enfrentar e derrubar o WhatsApp 2 pic.twitter.com/9UYzePG9Ev — Ronaldo Maquiavélico (@ExitiumNRG) March 22, 2021

* é estagiária sob supervisão do editor Bruno Romani