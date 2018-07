Nacho Doce/Reuters Whatsapp libera função de fixar contatos para o Android.

O WhatsApp começou a testar nesta quinta-feira, 18, um novo recurso no aplicativo que permite fixar no topo as principais conversas. O recurso só está disponível para usuários beta do aplicativo, que podem testar novas funções antes de a empresa liberar recursos para toda a base de 1,2 bilhão de usuários em todo o mundo.

Até três conversas poderão ser fixadas, incluindo grupos. A ideia é que o usuário possa interagir mais facilmente com os seus contatos constantes. Para fixar uma conversa, basta manter a conversa pressionada por alguns segundos. Depois, é preciso tocar sobre o ícone de pino que aparecerá no topo da tela para efetivar a mudança.

A nova função só está disponível para os usuários beta do aplicativo em aparelhos com sistema operacional Android. Ainda não há informações sobre se o WhatsApp vai adotar o novo recurso para todos os usuários e quando isso deve acontecer. Também não há informação sobre testes do recurso nas versões do aplicativo para Windows Phone e iOS.

Testes. Qualquer pessoa pode se tornar um usuário beta do Whatsapp no Android. Para isso, é necessário se cadastrar na loja de aplicativos Play Store com o mesmo e-mail do Google que está vinculado ao seu celular.

Embora receba antes as novidades do aplicativo, o usuário também estará sujeito a receber recursos instáveis e que podem apresentar erros, já que ainda estão em testes pelos desenvolvedores do aplicativo. Caso queria sair do programa de desenvovedores, o usuário deverá entrar no mesmo link que se cadastrou e clicar em "Sair do Programa". Depois, é preciso instalar o aplicativo novamente a partir da Play Store.