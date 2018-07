Dado Ruvic/Reuters BlackBerry é um dos aparelhos que não receberá mais atualizações do WhatsApp

Usuários de BlackBerry OS e Windows Phone 8.0 ou versões mais antigas não receberão mais atualizações do WhatsApp. O aplicativo de mensagens instantâneas anunciou que encerrará os suportes para esses dispositivos a partir de 31 de dezembro deste ano.

Com a novidade não será mais possível criar novas contas ou verificar contas existentes nesses aparelhos. Além disso, o WhatsApp anunciou que, por não mais desenvolver para essas plataformas, “alguns recursos podem deixar de funcionar a qualquer momento”.

Em um comunicado, a empresa explicou que o fim das atualizações se dá porque “essas plataformas não oferecem capacidade que precisamos para expandir os recursos do nosso aplicativo no futuro” e sugeriu que os usuários atualizem seus sistemas operacionais para uma versão mais recente.

Na prática os usuários de BlackBerry precisarão migrar para um dispositivo com suporte para Android. A promessa de cancelar as atualizações para o sistema mais antigo do aparelho, no entanto, não é nova. No ano passado o WhatsApp anunciou o desligamento, mas à época a empresa decidiu prorrogar o prazo para o fim de 2017.

Já os aparelhos Nokia sofrerão cortes a partir do dia 31 de dezembro de 2018 com o cancelamento de suporte para Nokia S40. Os dispositivos Android mais antigos, da versão 2.3.7 e anteriores, também só terão atualizações até 1º de fevereiro de 2020.