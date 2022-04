Atualizado às 18h20

O WhatsApp apresentou instabilidade em todo o mundo nesta quinta-feira, 28, de acordo com relatos de usuários. A falha durou cerca de 50 minutos e parece ter afetado principalmente a versão para celular do app.

Além de comentários no Twitter, houve reclamações na plataforma Downdetector, em que as pessoas podem registrar queixas de serviços: o pico foi às 17h30 (horário de Brasília). A instabilidade afetou usuários em diferentes países.

O Estadão fez contato com a empresa, mas ainda não teve resposta. Em uma publicação no Twitter, o WhatsApp informou que está ciente do problema que usuários estão enfrentando e que já trabalha para resolver o problema. Por volta das 18h20, a instabilidade parecia resolvida.

A instabilidade se soma aos diversos erros apresentados pelo WhatsApp Web nas últimas semanas após um inchaço de recursos. Os principais problemas relatados por usuários são a demora em carregar mensagens, instabilidade na conexão, perda do histórico de conversas do celular, além da demora em sincronizar os dados. Também há reclamações pela ausência de pré-visualização de links enviados em uma conversa.

Recentemente, a companhia anunciou oficialmente a chegada de novas ferramentas e funcionalidades. A principal delas é a criação da aba Comunidades, que permitirá que uma mensagem chegue a milhares de usuários, a exemplo do que já acontece com as listas de transmissão do Telegram. O recurso, porém, só vai funcionar depois das eleições presidenciais.

You may be experiencing some issues using WhatsApp at the moment. We’re aware and working to get things running smoothly again. We’ll keep you updated and in the meantime, thanks for your patience.