Aplicativo é utilizado por 1 bilhão de pessoas ao redor do globo

O WhatsApp começou a testar um novo recurso de chamadaa de vídeo. A versão de testes está disponível somente para usuários de smartphones com sistema operacional Android em um primeiro momento -- a atualização precisa ser baixada no site oficial do WhatsApp.

A atualização promoverá mudanças significativas no aplicativo. A lista de contatos incluirá dois ícones ao lado dos nomes: um telefone e uma câmera. Enquanto o primeiro permite realizar chamadas de voz, o segundo fará chamadas de vídeo entre os usuários. O sistema é parecido com o Skype e o Duo, do Google.

Utilizado por mais de 1 bilhão de pessoas, o WhatsApp já havia começado a realizar testes de vídeo no início do ano, mas durante um curto espaço de tempo.

O aplicativo, que foi vendido para o Facebook por US$ 22 bilhões, aposta em diversificar as formas de comunicação entre seus usuários. Para os brasileiros, um fator que pode ser prejudicial à utilização do recurso de vídeo é a qualidade da internet móvel no país.

O WhatsApp já fez, nos últimos meses, outras atualizações para incrementar a experiência de seus usuários. Além de permitir que as pessoas desenhem em suas fotos, como no Snapchat, o aplicativo também poderá ser utilizado por empresas no contato com seus clientes.