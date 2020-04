WhatsApp deve aumentar número de pessoas em chamadas

O WhatsApp vai aumentar o número de pessoas que podem participar de uma chamada de vídeo no aplicativo, de acordo com o site WABetainfo. Até o momento, apenas quatro usuários podem conversar simultaneamente, o que, muitas vezes, exclui o aplicativo de reuniões com mais participantes no app.

Segundo o WABetainfo, que publicou a informação nesta quinta-feira, 16, uma atualização solicitada pelo WhatsApp ao Google Play Beta Program sugere que mudanças na função de chamadas em grupo serão alteradas.

O site, que analisa códigos de aplicativos, identificou frases novas no sistema, com mudanças na configuração das ligações, com comandos para alertar usuários da versão baixada do WhatsApp, por exemplo, nas chamadas em grupo — ao que tudo indica, todos os usuários deverão ter a atualização mais recente do app.

A novidade vale para celulares com sistema operacional Android e iOS, ainda sem data para ser lançada. O WABetainfo afirma, também, que o número de pessoas por chamada ainda não foi definido.