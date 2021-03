Dado Ruvic/Reuters WhatsApp enfrenta instabilidade nesta sexta-feira, 19

O WhatsApp, o Instagram e Facebook, todos de propriedade de Mark Zuckerberg, enfrentam instabilidade na tarde desta sexta-feira, 19. Por meio de plataformas como o Twitter, usuários relataram problemas, dizendo que não era possível acessar os serviços.

De acordo com o site Down Detector, conhecido por apontar falhas em serviços na internet, as falhas começaram por volta das 14h20 (horário de Brasília). O problema parece ser global: usuários de diversos países, incluindo EUA e Argentina, também reportaram a falha. Por voltas das 15h10, os serviços pareciam ter voltado para a maioria dos usuários.

Ainda não é possível saber a origem do problema. Com a maior integração entre as três plataformas de Zuckerberg, é comum que todos os serviços da empresa passem por instabilidade de maneira conjunta. As últimas foram reportadas em julho e setembro de 2020. Antes disso, em maio, uma falha centralizada na América Latina impossibilitou a execução de funções básicas como envio de mensagens, comentários e realização de publicações nos três serviços. Em março ano, as redes sociais do grupo chegaram a ficar fora do ar por quase 24 horas depois de mudanças nas configurações dos servidores da companhia.

Entre especialistas, corre a especulação de que parte dos problemas frequentes tem sido causados pelo plano de integração entre WhatsApp, Instagram e Facebook Messenger, que foi anunciado em janeiro de 2019 e que teve início em 30 de setembro de 2020 com a integração do Facebook Messenger e Instagram. O recurso irá permitir que as pessoas se comuniquem de um mensageiro para o outro, sem trocar de aplicativo.

A reportagem procurou as empresas e atualizará este texto quando tiver resposta. Por enquanto, apenas o Instagram enviou resposta, dizendo que está investigando o caso.

Nas redes sociais, diversos usuários brincaram com o problema e recorreram ao restante da internet para descobrir a origem do problema.

