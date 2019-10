Divulgação A partir de agora, aplicativo não mostrará mais o ícone de mensagens não lidas em conversas silenciadas

A atualização mais recente do WhatsApp irá parar de mostrar o ícone de notificação não lida nas conversas que foram silenciadas pelo usuário. A alteração está disponível com a versão 2.19.110 do aplicativo, somente para sistemas iOS, e se aplica para conversas individuais e em grupo.

O recurso mudo do aplicativo de mensagens é inestimável para quem deseja reduzir as distrações, sobretudo quando se é participante de grandes grupos. Antes da atualização, silenciar uma conversa apenas impedia que o smartphone vibrasse e emitisse sons de notificação ao receber uma mensagem. O ícone de mensagem não lida continuava aparecendo na tela inicial do aplicativo - o que acaba gerando ansiedade no usuário.

A nova atualização está disponível para usuários do iOS. Para dispositivos Android, o WhatsApp tem uma opção de "Mostrar notificações" separada, na qual é possível marcar ou desmarcar ao silenciar uma conversa.