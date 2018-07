O WhatsApp ganhou uma nova atualização Beta para Android nesta quarta-feira, 11. Com isso, novos recursos ficam disponíveis para o aplicativo de mensagens, como uma interessante ferramenta de busca por GIFs e a expansão no limite da quantidade de fotos e vídeos que podem ser compartilhados de uma vez só com um único contato.

Na nova versão de testes do aplicativo, usuários podem encontrar GIFs diretamente do serviços de mensagens por meio da plataforma Giphy — que já está disponível no sistema operacional iOS desde o final de 2016. Assim, as pessoas poderão buscar GIFs na plataforma e compartilhar com os seus contatos. Para isso, não será preciso baixar a imagem animada no celular ou sair do app de mensagens.

Para buscar as imagens animadas, é preciso apenas pressionar o ícone de emojis. Em seguida, basta selecionar a opção de GIFs na parte inferior da aba e selecionar a imagem desejada.

O recurso, por enquanto, está disponível apenas para usuários participantes do programa de testes Beta do WhatsApp. Ainda não há previsão de quando a busca por GIFs chegará na versão normal do app.

Limite. Além da busca por GIFs, a nova versão Beta do WhatsApp também permite que os usuários compartilhem uma maior quantidade de mídias de uma vez só. Anteriormente, era possível apenas enviar 10 imagens e vídeos para contatos. Agora, será possível enviar um total de 30 mídias.