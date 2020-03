WhatsApp/Divulgação Figurinhas temáticas de coronavírus lançadas pelo WhatsApp

O WhatsApp anunciou nesta quinta, 12, um novo pacote de figurinhas para ajudar na divulgação de medidas que previnem a contaminação pelo coronavírus. O trabalho foi realizado em parceria com o Ministério da Saúde e as ilustrações são assinadas pela designer paulistana Ana Cattini, 26 anos.

O pacote conta com 11 figurinhas traz recomendações como “Lave bem as mãos”, “Desinfete os objetos usados”, “Evite tocar nariz, bocas e olhos” e “Fique informado”.

“A informação é fundamental para prevenir que o vírus se espalhe no Brasil. O WhatsApp tem uma enorme base de usuários no País e entendemos que o aplicativo pode ser um grande aliado do Ministério da Saúde, como já tem acontecido em outros países onde temos trabalhado com os órgãos de saúde para fornecer maneiras simples para os cidadãos receberem informações precisas sobre o vírus.”, afirmou Pablo Bello, diretor de políticas públicas para assuntos ligados ao WhatsApp e ao Messenger.

As figurinhas podem ser baixadas na plataforma do WhatsApp.