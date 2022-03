REUTERS/Dado Ruvic Contas de WhatsApp GB são banidas do aplicativo

Nesta terça-feira, 22, muitos usuários do WhatsApp GB, uma versão modificada e não-oficial do app de mensagens, acordaram com uma surpresa nada agradável: seus números e contas foram banidas.

A ação partiu do próprio WhatsApp, que afirma que versões modificadas do aplicativo violam os termos de uso do serviço. Ao Estadão o WhatsApp disse:

“Não existe nenhuma outra versão do WhatsApp a não ser a oficial (WhatsApp Messenger ou WhatsApp Business). Os aplicativos não compatíveis são versões modificadas do WhatsApp. Eles foram desenvolvidos por terceiros e violam nossos Termos de Serviço. O WhatsApp não é compatível com esses aplicativos porque não podemos validar as medidas de segurança implementadas por eles.”

O WhatsApp GB é uma versão modificada do aplicativo de mensagens WhatsApp que só pode ser baixada por meio de navegador, e que possui alguns recursos extras comparado à sua versão original. Entre eles, estão a possibilidade de ver status dos contatos mesmo depois de 24h e/ou depois de serem apagados, ou desativar a internet do celular apenas para o app.

Em troca das ferramentas, porém, o aplicativo sacrifica a segurança dos usuários: ele não possui nenhum tipo de criptografia, o que significa que todas as conversas podem ser monitoradas e que os usuários podem ter seus dados extraídos.

“Aplicativos não autorizados colocam sua privacidade e sua segurança em risco. Esses aplicativos não têm ligação com o WhatsApp e não são protegidos por nossas medidas de segurança. Há riscos significativos associados ao uso de apps não autorizados para enviar mensagens e dados pessoais (como sua localização) e para enviar ou receber arquivos ou links”, afirma o WhatsApp.

Como recuperar dados do WhatsApp GB

Apesar do bloqueio, é possível retomar as contas seguindo os seguintes passos:

-Espere seu tempo de banimento terminar.

-No WhatsApp GB, acesse Mais opções > Conversas > Backup de conversas

-Em seu celular, acesse Configurações > Armazenamento > Arquivos

-Procure a pasta do WhatsApp GB e a selecione

-Acesse o aplicativo original, ou baixe-o na Play Store ou na App Store

-Confirme seu número no aplicativo

-Na tela onde o backup é mostrado, acesse Restaurar > Próximo

-Suas mensagens serão restauradas

Como o aplicativo não é compatível com a versão original, pode ser que nem todas as suas conversas ou dados sejam restaurados de maneira total.