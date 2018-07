Leia mais

O WhatsApp anunciou nesta quinta-feira, 23, que seu recurso de chamada de voz — lançado em março de 2015 — já é utilizado mais de 100 milhões de vezes ao dia, resultando em cerca de 1,1 ligação por segundo.

"Nos sentimos honrados por tantas pessoas terem feito esta funcionalidade útil, e estamos comprometidos em fazer ainda melhor nos meses que virão", disse o WhatsApp, que pertence ao Facebook, por meio de comunicado.

O recurso de chamadas por voz foi revelado em 2014, mas lançado oficialmente em todo o mundo apenas em 2015. Gratuito, esta nova funcionalidade do aplicativo de conversas causou incomodo nas operadoras de telefonia na época de seu lançamento.

Muitos usuários, no entanto, ainda reclamam da qualidade do serviço, que precisa de conexão com a internet para funcionar.