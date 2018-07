Aplicativo é utilizado por 1 bilhão de pessoas ao redor do globo

O WhatsApp liberou nesta segunda-feira, 14, um novo recurso de chamadas em vídeo. Em teste desde o final de outubro, a função já está disponível para aparelhos com sistemas operacionais Android, iOS e também para o Windows Phone.

Segundo a assessoria do WhatsApp no Brasil, a atualização pode demorar alguns dias para chegar a todos os usuários brasileiros.

Para usar as chamadas de vídeo, o sistema será bastante parecido com o atualmente utilizado com as chamadas de voz. Para começar uma chamada, basta acessar a tela de mensagens com o seu contato específico e clicar no símbolo do telefone – na sequência, um menu será aberto pedindo para o usuário escolher entre chamada de voz ou de vídeo. O sistema é parecido com o Skype e o Duo, do Google.

Utilizado por mais de 1 bilhão de pessoas, o WhatsApp já havia começado a realizar testes de vídeo no início do ano, mas durante um curto espaço de tempo.

O aplicativo, que foi vendido para o Facebook por US$ 22 bilhões, aposta em diversificar as formas de comunicação entre seus usuários. Para os brasileiros, um fator que pode ser prejudicial à utilização do recurso de vídeo é a qualidade da internet móvel no país.

O WhatsApp já fez, nos últimos meses, outras atualizações para incrementar a experiência de seus usuários. Além de permitir que as pessoas desenhem em suas fotos, como no Snapchat, o aplicativo também poderá ser utilizado por empresas no contato com seus clientes.