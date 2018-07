Reuters O aplicativo de mensagens WhatsApp será tema de audiência pública no STF nesta sexta-feira, 2.

O aplicativo de conversas WhatsApp está testando uma nova função para ajudar os usuários a organizarem melhor suas mensagens. Agora, a versão de testes do aplicativo deixa selecionar três contatos ou conversas como favoritos, garantindo que o topo seja ocupado por eles sempre.

Atualmente, o topo da lista de mensagens é ocupado pelas últimas mensagens recebidas. Com o novo modelo, os contatos mais importantes para o usuário ficarão mais acessíveis no topo e não se perderão entre os muitos chats abertos.

No entanto, o recurso só está disponível para os usuários Beta do WhatsApp para Android. Se os resultados do teste forem positivos, em pouco tempo a novidade deve ser liberada para todos os usuários.

Atualização. Uma das últimas atualizações do aplicativo de conversas foi a mudança no Status. No final de fevereiro, a empresa lançou uma versão de stories — mensagens em foto e vídeo que somem após 24 horas — no lugar das mensagens de status. Com as reclamações dos usuários, uma atualização foi lançada para permitir a volta do recurso de texto.