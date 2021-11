Jon Nazca/Reuters WhatsApp pode ganhar comunidades

O WhatsApp está desenvolvendo uma nova funcionalidade, intitulada “Comunidades”. A novidade, que pode ser disponibilizada em atualizações futuras do app, foi descoberta por desenvolvedores da XDA e divulgada pelo site WABetaInfo, especializado em novidades do aplicativo.

As chamadas “Comunidades” serão uma um novo lugar onde os administradores terão mais controle sobre os grupos de WhatsApp, com a possibilidade de criação de um bate-papo geral da comunidade. Além disso, a principal função seria a de juntar grupos relacionados em um só lugar. Por exemplo, um curso de graduação poderia ser uma comunidade, que associaria os grupos das turmas de cada disciplina. Na prática, seria um grupão com subgrupos.

Pelas imagens divulgadas pelo WABetaInfo, também é possível notar que as comunidades deverão ter um layout diferente em relação às conversas de um chat em grupo: o ícone é quadrado em vez de redondo. Assim como nos grupos, os administradores poderão inserir usuários diretamente ou permitir a entrada por meio de um link. Ainda não há uma data para lançamento do novo recurso - por se tratar de recursos em testes, pode ser que eles nunca cheguem à versão final do app.