Uma falha de segurança no aplicativo de mensagens instantâneas WhatsApp pode ser usada para interceptar e ler mensagens criptografadas dos usuários. A informação sobre o problema foi descoberta pelo pesquisador britânico Tobias Boelter, da Universidade da Califórnia em Berkley, e divulgada na sexta-feira, 13, pelo jornal britânico The Guardian.

Segundo informações divulgadas pelo jornal, a descoberta foi feita em 2016 e devidamente comunicada ao Facebook, responsável pelo aplicativo de mensagens. Boelter, porém, não obteve retorno. De acordo com o estudo, porém, a falha é grave: qualquer um que conseguir explorar o problema, terá acesso às mensagens — seja o WhatsApp, o governo ou até mesmo hackers.

O problema, segundo Boetler, surgiu quando a “criptografia de ponta-a-ponta” foi implementada no aplicativo. As mensagens, quando não são entregues, são criptografadas novamente e reenviadas até o destinatário ter uma rede estável de internet. No meio do processo, as mensagens podem ser violadas. “Se o WhatsApp for questionado pelo governo para revelar o registro das mensagens, pode garantir acesso devido a essa mudança de chaves”, explica.

Ao ser questionado pelo The Guardian, o WhatsApp não comentou sobre a falha descoberta pelo pesquisador. "Ano passado oferecemos a todos os usuários um nível melhor de segurança, fazendo com que toda mensagem, foto, vídeo, arquivo e chamada fossem encriptadas de ponta-a-ponta por padrão. Quando introduzimos esses recursos, focamos em manter o produto simples, considerando como ele é usado diariamente em todo o mundo", disse a empresa, sem entrar em maiores detalhes.