Dado Ruvic / Reuters Nova atualização do WhatsApp traz novos recursos para troca de mensagens

Agora vai ficar mais fácil escolher quem pode ou não ver o seu Status do Whatsapp — uma espécie de Stories, do Instagram, própria do mensageiro. Segundo o WaBetaInfo, site especializado em WhatsApp , uma janela de configuração está em testes para que o usuário possa habilitar três opções diferentes de compartilhamento na ferramenta.

O teste mostrou que usuários do WhatsApp vão encontrar um novo atalho para gerenciar a privacidade toda vez que um novo status for publicado. Trata-se de um recurso em que o usuário pode escolher compartilhar o post para todas as contas ou para apenas alguns contatos, além da opção de excluir apenas quem não deve ver a publicação.

Com isso, o WhatsApp pode criar uma espécie de “melhores amigos” na ferramenta, em busca de alavancar o uso do Status de uma forma semelhante ao Stories, do Instagram.

Além disso, outra novidade que está em testes, segundo o WaBetaInfo, é o botão de reações para mensagem. O recurso deve ser muito similar ao que já existe no Facebook Messenger, com opções de emojis como carinhas, corações e gestos para reagir em conversas do app.

As novidades, vistas na versão beta do mensageiro, surgem logo depois do WhatsApp voltar atrás na decisão de tirar a barra de pré-visualização para o envio de imagens. A barra havia sido retirada, mas já pode ser vista de volta em algumas contas, e deve voltar oficialmente nas próximas atualizações para iOS.

O WaBetaInfo informou também que estes recursos estão em desenvolvimento e uma data de lançamento é desconhecida. As ferramentas não foram confirmadas oficialmente pelo WhatsApp.