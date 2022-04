Pinterest WhatsApp Web apresenta problemas de instabilidade e usuários reclamam nas redes sociais

Quem usa o WhatsApp Web, versão para computadores do aplicativo de mensagens, já deve ter percebido algum erro ao rodar o serviço nas últimas semanas. Para muitos, a experiência no mensageiro mais usado no Brasil tornou-se um problema, seja no dia a dia pessoal ou no trabalho.

Os principais problemas relatados por usuários são a demora em carregar mensagens, instabilidade na conexão, perda do histórico de conversas do celular, além da demora em sincronizar os dados. Também há reclamações pela ausência de pré-visualização de links enviados em uma conversa.

expectativa de milhões // realidade de centavos marcos zuckerberg, se a intenção era melhorar o whatsapp web saiba que DEU TUDO ERRADO pic.twitter.com/sTnM3J8jDg — Pilantra (@Pilantra___) April 4, 2022

estressado pois o novo whatsapp web não está gerando thumbnail de links — Rafael Capanema (@rafaelcapanema) April 4, 2022

a gente até quer trabalhar mas o whatsapp web demora uma vida pra sincronizar/conectar/baixar mensagens que perco a paciência e fecho o notebook — Larissa (@bremdas) April 4, 2022

Embora sem relação direta, esses “bugs” surgiram após as atualizações que passaram a permitir a conexão de diferentes de diferentes dispositivos e que passaram criptografar os backups de dados feitos no aplicativo. A criptografia de ponta a ponta, como é chamada, faz com que os dados de uma conversa sejam vistos apenas pelos participantes do chat, fazendo com que seja impossível a interceptação.

Questionado pelo Estadão, o mensageiro afirma estar ciente dos problemas e que trabalha em melhorias - a empresa, porém, não deu detalhes sobre a origem e causas dos bugs.

WhatsApp Web é uma piada pic.twitter.com/xgEx9smSQK — allan (@allanyote) April 4, 2022

WhatsApp Web só piora né gente? Esse raio de baixar mensagens fica uma vida. — Cris (@crismds_) April 4, 2022

Cansei do WhatsApp Web. Alguém trás meu MSN de volta! pic.twitter.com/m9ZJ2POzr6 — lukinha (@Jongcolor) April 4, 2022

A empresa, no entanto, confirma que alguns recursos permanecerão fora do ar permanentemente, como envio e recebimento de mensagens para seu próprio número.

Abaixo, leia a nota do WhatsApp na íntegra.

“O WhatsApp está implementando novidades na versão do WhatsApp Web e do Desktop. Com esta atualização, será possível conectar o WhatsApp em até quatro dispositivos vinculados ao mesmo tempo, sem exigir que o telefone esteja online. Cada um destes dispositivos se conectará ao WhatsApp de forma independente, mantendo o mesmo nível de privacidade e segurança que as pessoas esperam do aplicativo garantido pela criptografia de ponta a ponta. Essas mudanças começaram a ser lançadas para os usuários em janeiro, e chegarão a todos os usuários de iOS em março e aos usuários de Android em abril.

O feedback dos usuários mostrou que ainda há um caminho a ser percorrido. O WhatsApp está ciente de que pessoas estão enfrentando atrasos ao carregar suas mensagens com segurança no WhatsApp Web e no Desktop e já está trabalhando em melhorias para que a experiência volte ao normal em todos os dispositivos vinculados.

A manutenção do suporte para visualização de links no WhatsApp Web, de localização em tempo real em dispositivos vinculados e melhor sincronização de chats excluídos entre dispositivos também está em curso. No entanto, alguns recursos foram retirados, pois não são mais possíveis com a atualização, incluindo listas de transmissão, envio e recebimento de mensagens para seu próprio número e pacotes de figurinhas sincronizadas do telefone para o dispositivo vinculado.

Obrigado a todos que compartilharam suas impressões enquanto trabalhamos incansavelmente para melhorar o WhatsApp Web e o Desktop.”

