Whindersson Nunes/YouTube Whindersson Nunes é um dos youtubers mais famosos do Brasil

O youtuber Whindersson Nunes está planejando lançar um aplicativo para ajudar pessoas que lutam contra problemas mentais. Em seu perfil no Twitter, o humorista disse nesta terça-feira, 4, que a ideia do app surgiu depois dele passar por depressão.

De acordo com Whindersson, o projeto pretende conectar pessoas que sofrem de problemas psicológicos com terapeutas e psicólogos dispostos a atender de forma gratuita. O humorista disse que está empenhado na criação do app, mas que a equipe de desenvolvimento ainda está trabalhando em algumas questões antes de pôr o projeto no ar.

Eu estou de cabeça nesse app, eu recebi tanto carinho nas ruas, tanto apoio, tantas palavras bonitas, nenhum mal que já me fizeram chega tão perto do carinho que recebi! Eu realmente só tenho agradecer, esse aplicativo é a minha forma de agradecer! — Whindersson (@whindersson) 4 de junho de 2019

"Estamos resolvendo problemas como: pessoas que tem grana, mas querem usar de graça e a certificação de que as pessoas ajudando no app são realmente profissionais", disse.

Segundo os tuítes de Whindersson, o projeto prevê que os atendimentos sejam feitos por profissionais voluntários. Para isso, ele disse que em breve vai divulgar um e-mail para que interessados em fazer o atendimento enviem seus currículos.

A assessoria de imprensa do youtuber disse que ainda não há previsão para o lançamento do app. Whindersson, no entanto, já anunciou que ele mesmo gravará um vídeo relatando como foi viver com depressão e explicando como usar a nova plataforma. Também não se sabe como o aplicativo pode mexer com o mercado de startups que estão explorando o universo da psicologia – caso da paulistana Vittude, que foi premiada recentemente.