Reuters

Site se mantém gratuito graças aos 80 mil voluntários que publicam 7 mil novos artigos por dia

A enciclopédia virtual colaborativa Wikipedia completa 15 anos nesta sexta-feira, 15. O site, que permite que a comunidade de usuários compartilhe seus conhecimentos sobre qualquer tópico, se transformou no site de referência mais popular da internet, com 500 milhões de visitantes únicos por mês e mais de 38 milhões de artigos em 250 idiomas, segundo seu próprio verbete.

A enciclopédia foi criada por Jimmy Wales, ex-operador da bolsa nascido no estado do Alabama, nos Estados Unidos, e pelo desenvolvedor americano Larry Sanger. O site começou a funcionar com apenas US$ 100 mil e, desde o início, não exibe anúncios: ela se mantém no ar graças às doações dos usuários e a paixão de 80 mil voluntários que publicam 7 mil novos artigos por dia.

O projeto sem fins lucrativos superou em seus quatro primeiros anos o volume de informação da Enciclopédia Britânica e se tornou um lugar tão amplo que um leitor normal precisaria de mais de 21 anos para ler o conteúdo das páginas em inglês.

Milionário com visão humanitária, Wales – casado pela terceira vez com Kate Garvey, ex-assistente pessoal do primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair – afirma que tentou criar um mundo em que toda pessoa tenha acesso gratuito a todo o conhecimento.

“Jimbo”, como é chamado pelos amigos, explicou esta semana em uma entrevista ao jornal britânico The Telegraph que não lamenta que a Wikipedia não dê lucro e que, se dependesse dele, as pessoas nos cantos mais esquecidos do planeta teriam um smartphone grátis com a Wikipedia pré-instalada.

“O crescimento de Wikipedia no mundo em desenvolvimento continua sendo uma prioridade pessoal para mim, portanto ainda há muito a fazer”, disse Wales, amante das enciclopédias desde criança.

Editados. Coincidindo com o 15º aniversário da Wikipedia, o site FiveThirtyEight analisou as páginas mais editadas da enciclopédia virtual. O ex-presidente norte-americano George Bush, que governou de 2001 a 2009, encabeça a lista com 45.862 edições em sua página, 3 mil a mais que a página da World Wrestling Entertainment (WWE, a empresa de entretenimento mundial de luta livre).

A lista de dez páginas mais editadas da enciclopédia inclui, em ordem decrescente, os Estados Unidos, a própria Wikipedia, Michael Jackson, Jesus Cristo e a igreja católica. A lista também inclui uma página dedicada aos programas que são transmitidos pela rede filipina de televisão ABS-CBN, ao presidente Barack Obama e a Adolf Hitler.

De acordo com o site, os usuários que acessam a Wikipedia são obcecados em acompanhar as mortes ao redor do mundo, assim como os eventos políticos, a cultura pop, o tempo e assuntos esotéricos.

Controvérsias. Mas Wikipedia não está, de modo algum, livre de polêmica. Em seu próprio artigo, a enciclopédia incluiu visões críticas, como a do colunista e jornalista norte-americano Edwin Black, que critica a Wikipedia por ser uma mistura de “verdade, meia verdade e algumas falsidades”. Em 2006, o site Wikipedia Watch enumerou dúzias de exemplos de plágio na versão em inglês da enciclopédia.

E alguns dos erros publicados na Wikipedia ficaram famosos. Um dos mais conhecidos aconteceu em dezembro de 2005, quando o jornalista John Seigenthaler, ex-editor do jornal Nashville Tennesssean, se queixou de que seu verbete o envolvia no assassinato do presidente John F. Kennedy. A pegadinha passou despercebida durante meses.

A Wikipedia recebeu também a cobertura de grandes jornal americanos em 2006, quando descobriram que funcionários do Congresso tinham distorcido as informações sobre senadores que aparecem na enciclopédia. Em 2012, o Bureau of Investigative Journalism, com sede em Londres, revelou que um em cada seis membros do parlamento britânico tinham suas páginas editadas de dentro do parlamento, prática que Wales considerou “antiética”.

Apesar desses incidentes, uma análise realizada em 2005 com 42 entradas científicas pela revista Nature concluiu que a Wikipedia é quase tão confiável em temas científicos quanto a Enciclopédia Britânica. A Nature descobriu que, em termos médios, a Wikipedia tem quatro dados imprecisos por entrada e só encontrou “oito erros graves”.

/Com EFE e AFP