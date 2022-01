Wordle Wordle, um jogo de advinhar palavras na tentativa e erro.

Em plena era do streaming e dos vídeos curtos, um jogo “das antigas” viralizou nas redes sociais. Desde o final de dezembro, muita gente passou a jogar e a postar os resultados obtidos no Wordle, um game que mistura quebra-cabeças e caça-palavras, que parece ser um primo distante das tradicionalíssimas revistinhas Coquetel.

O Wordle é um jogo online no qual o objetivo é adivinhar palavras com base em tentativa e erro. Ele tem uma particularidade: Todas as palavras têm cinco letras e são em inglês - elas são atualizadas a cada 7 horas no site do Wordle.

O jogo funciona da seguinte forma: você tem seis rodadas para adivinhar uma nova palavra de cinco caracteres - não há pista nenhuma, o que lembra o “Roda Roda Jequiti”, conhecido jogo de adivinhação do SBT.

O quadradinho fica verde, caso você acerte a posição da letra dentro da palavra. Se você acertar que a letra faz parte da palavra, mas não acertar a posição correta, o quadrado fica em amarelo - e serve de pista para o próximo chute. Quando a letra não existe na palavra, o quadrado fica cinza.

Também não é possível inventar palavras apenas para malandramente ganhar uma nova pista. Os chutes precisam ser de palavras que existem e estão no banco de dados do jogo.

Ao final de cada jogo, com a figura completa e colorida, é possível copiar e colar seu resultado nas suas redes. Também serve como uma forma de guardar seu desempenho.

A viralização foi grande a ponto do jogo ganhar uma versão em português, o Termo. Além disso, surgiram nas lojas de apps, jogos altamente inspirados no Wordle, como o “What Word - Wordle” ou “Wordle!”. Algumas, já foram removidas a pedido da Apple.

Mas não se preocupe, se você ficou curioso e quer jogar o caça-palavras sensação da internet, é só acessar pelo navegador, pegar seu café e tentar adivinhar as palavras.