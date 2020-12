Flávio Tavares/O Tempo A música Graveto, de Marília Mendonça já conta com mais de 200 milhões de visualizações na plataforma

Em clima de final do ano, o YouTube divulgou nesta semana a lista dos vídeos mais assistidos do ano na plataforma aqui no Brasil. O ranking mostra que em 2020 se destacaram lives musicais e eventos esportivos.

Na categoria de vídeos em alta, nada foi mais visto do que a final da Taça Rio, entre Fluminense e Flamengo, transmitida no dia 8 de julho. Com mais de 3,5 milhões de visualizações simultâneas, o jogo foi ao ar pela FluTV, canal da equipe do tricolor do Rio de Janeiro. Já na parte musical, a rainha da sofrência levou a maior audiência do ano: a música Graveto, de Marília Mendonça conta com mais de 200 milhões de visualizações na plataforma.

O ano também foi de descobrir novos criadores de conteúdo. Entre os canais em ascensão, aqueles que registraram um crescimento de pelo menos 300% em 2020, o Loud Thurzin, do time Loud de Free Fire, foi o que mais se destacou na plataforma. O garoto de apenas 14 anos foi contratado pela equipe no início do ano e tem quase 5 milhões de inscritos no seu canal.

No mundo dos games, 2020 permitiu que as streamings ganhassem ainda mais terreno e, claro, coroaram a categoria na plataforma. O jogador NOBRU ficou em destaque entre os criadores de conteúdo já consolidados no YouTube, com um canal com mais de 11 milhões de inscritos. A categoria não incluiu videoclipes, trailers e vídeos infantis.

Confira a lista dos vídeos mais populares de 2020 no YouTube:

Vídeos em alta:

• FluTv - Fla-Flu Ao Vivo - Final da Taça Rio

• Flamengo x Boavista Ao Vivo - Taça Rio

• Dinheiro traz felicidade? - Whindersson Nunes

• Felipe Neto Minecraft #1

• Thiago Ventura I Especial Só Agradece l Legendado [4K]

• O Enigma - Completo - Viih Tube

• Truques divertidos e geniais com alimentos II Dicas sobre alimentos por 124 GO! -

• Copa América 2020 | Free Fire -

• Entenda a história por trás dos MEMES DA DANÇA COM CAIXÃO - canal Você Sabia

• PARÓDIA | TUDO OK - THIAGUINHO MT FEAT MILA - Canal No Matinho

Vídeos de Música em alta

EUA:

• Future - Life Is Good (Official Music Video) ft. Drake

• 6IX9INE- GOOBA (Official Music Video)

• Lil Baby x 42 Dugg - We Paid (Official Video)

• NLE Choppa - Walk Em Down feat. Roddy Ricch (Official Music Video)

• Cardi B - WAP feat. Megan Thee Stallion [Official Music Video]

• DaBaby - ROCKSTAR FT RODDY RICCH [Audio]

• Roddy Ricch - The Box [Official Music Video]

• Drake - Laugh Now Cry Later (Official Music Video) ft. Lil Durk

• YoungBoy Never Broke Again - Lil Top [Official Music Video]

• Lil Baby - The Bigger Picture (Official Music Video)

Brasil

• Marília Mendonça - GRAVETO (Todos Os Cantos)

• Henrique e Juliano - VOLTA POR BAIXO - DVD Ao Vivo No Ibirapuera

• MC Niack - Oh Juliana (kondzilla.com)

• Os Barões da Pisadinha - Basta Você Me Ligar (Ao Vivo) ft. Xand Avião

• Os Barões da Pisadinha - Recairei (Ao Vivo)

• Dennis & MC Don Juan - Te Prometo (Clipe Oficial)

• Poesia Acústica #9 - Melhor Forma - L7NNON | CHRIS | Xamã | Lourena | Cesar Mc | Djonga | Filipe Ret

• MC Marks - Deus é por Nós - Dj Muka (Clipe Oficial)

• Eduardo Costa - Ainda Tô Aí (Clipe Oficial ) DVD #ForaDaLei

• Luísa Sonza - BRABA

Top Criadores

• NOBRU

• Você Sabia?

• LOUD

• Felipe Neto

• Renato Garcia

• COMÉDIA SELVAGEM

• whinderssonnunes

• O Que Não Dizer Oficial

• CEROL

• LOUD Coringa

Criadores em ascensão

• LOUD THURZIN

• Simone Mendes

• JEFÃO

• LOUD Mii

• No Matinho

• LOUD JORDAN

• MANSÃO MAROMBA

• Deixa Falar

• Megadragom GamePlay

• LOUD Thaiga