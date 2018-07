Leia mais

Tentando recuperar funcionalidades em vídeo tomadas por Facebook e Periscope, o YouTube anunciou nesta quinta-feira, 23, que permitirá que seu usuários façam trasmissões ao vivo a partir do smartphone com comentários e interação por parte do público da transmissão.

Apesar de já possibilitar o streaming de vídeos na página do YouTube, ainda não era possível usar o recurso na versão mobile. Esta atualização, então, incluirá um botão na home do site para smartphones, que iniciará uma trasmissão ao vivo imediatamente.

"Você não precisará abrir qualquer outra coisa, é só apertar o grande botão de captura vermelho no canto, tirar ou selecionar uma foto para usar como miniatura, e você poderá transmitir ao vivo para seus fãs e conversar em tempo real", disse o YouTube por meio de um anúncio.

Os usuários também poderão acrescentar uma descrição e notificar seus seguidores de uma transmissão.

Segundo o YouTube, o recurso começará a ficar disponível "em breve" para seus usuários e que já funciona, atualmente, em versão para testes.

Produção. Além de tentar recuperar o mercado perdido de streaming ao vivo, o YouTube anunciou sua primeira produção original a ser veiculada no serviço pago do site de vídeos,o YouTube Red. De acordo com a companhia, a série a ser produzida para o site será baseada no filme Se Ela Dança, Eu Danço, de 2006, e contará com Channing Tatum como protagonista e o Lionsgate (de Orange is The New Black) como estúdio responsável.

Ainda não há prazo para lançamento da série. Além disso, o YouTube Red também não tem prazo para chegar ao Brasil.