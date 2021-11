Dado Ruvic/Reuters YouTube vai esconder os "dislikes" da plataforma

O YouTube anunciou nesta quarta-feira, 10, a decisão de tornar a contagem de “Não Gostei” privada nos vídeos publicados na plataforma. A companhia crê que a mudança protegerá os produtores de assédios e evitará os chamados ataques de “dislike”, que é quando um grupo se une para aumentar a quantidade de joinha para baixo em algum determinado conteúdo.

Contudo, o botão não será removido do site, possibilitando que os usuários ainda avaliem os vídeos. Já os criadores de conteúdo poderão acompanhar as rejeições por meio do YouTube Studio, plataforma privada que exibe apenas para o dono do canal dados e estatísticas.

A mudança, que já está sendo implementada em todos os aplicativos e web, é resultado de um teste feito pelo YouTube, no início do ano, com o intuito de diminuir assédios contra criadores. Além disso, a companhia ouviu pequenos produtores de conteúdo, que alegaram que estavam sendo alvo de ataques de “Não Gostei”, de forma injusta.

Não é a primeira vez que empresas tomam medidas do tipo. Em 2019, o Instagram resolveu esconder o número de curtidas visando melhorar a saúde mental de seus usuários. A medida, realizada em caráter experimental, foi revogada em maio deste ano.