*Atualizado às 12h53 com a correção do sobrenome de Thaynara Oliveira Gomes.

No fim de abril, a maranhense Thaynara Oliveira Gomes, conhecida como ThaynaraOG, passou um dia inteiro trabalhando em São Paulo. Na volta para São Luís, o avião atrasou e ela perdeu a conexão. Quando finalmente chegou em seu apartamento, faltava energia elétrica. Resultado: ela teve de carregar as malas por vários lances de escada. A situação tiraria qualquer um do sério, mas não ThaynaraOG. Ela transformou sua “saga” numa série de vídeos bem humorados, que viraram entretenimento para seus quase 3 milhões de seguidores no Instagram.

Fenômeno do Snapchat, aplicativo pioneiro em introduzir as fotos e vídeos que desaparecem em 24 horas, a influenciadora digital ThaynaraOG, de 26 anos, migrou para o Instagram em 2017. No fim de março, ela deu mais um passo para ampliar seu alcance: lançou seu próprio canal no YouTube, maior site de compartilhamento de vídeos do mundo. Após 24 horas da estreia, o canal já tinha mais de 100 mil inscritos e seu primeiro vídeo passava das 100 mil visualizações – no final de maio, ela já acumulava mais de 350 mil seguidores.

Sua marca registrada são vídeos feitos com o celular, com o mínimo de produção e abusando de recursos como o zoom dramático. Entre os temas estão as brigas com as irmãs, as horas mal dormidas, dicas amorosas. Tudo temperado por gírias e bordões como “Kiu!”, que no Maranhão significa “Se deu mal!”. Para Alexandre Inagaki, consultor de mídias digitais, as crônicas Thaynara sobre a própria vida fizeram a influenciadora se destacar. “Ela produz conteúdos que são próximos do cotidiano”, diz.

A receita levou a influenciadora a ser comparada ao piauiense Whindersson Nunes, segundo maior youtuber do País. Hoje, segundo apurou o Estado, a influenciadora fatura, pelo menos, R$ 100 mil por mês. Ela não confirma as informações.

Primeiros passos. Em março de 2015, recém-formada em Direito pela Universidade Federal do Maranhão, Thaynara começou a gravar, trancada no quarto, vídeos sobre a rotina de estudos para prestar um concurso público. “Quando ela contou, foi um alívio”, diz Ludmila Guimarães, irmã da influenciadora digital. “Achávamos que ela estava ficando louca falando sozinha.”

Junto com o crescimento de fãs, as marcas começaram a procurar Thaynara e, o que era uma brincadeira, virou negócio. Em vez de fazer parceria com grandes empresas de São Paulo e Rio especializadas na gestão de carreira de influenciadores, ela decidiu montar equipe própria no Maranhão.

A maranhense chegou a hesitar quando percebeu que não se encaixava no perfil mais comum de uma influenciadora digital: jovens do Rio e de São Paulo que falam sobre moda e beleza. “Eu me sentia insegura”, diz.

Mas, com suas gírias particulares que quase sempre precisam ser traduzidas para boa parte do País, a influenciadora maranhense conseguiu conquistar um público que se via pouco refletido na internet. “Quando uma pessoa como a Thaynara aparece, quem está fora dos grandes centros se sente finalmente representado. Ela virou uma referência”, diz Bia Granja, cofundadora do festival de cultura digital YouPix.

O fenômeno é explicado porque, mesmo com a popularização da web em regiões fora do Sudeste a partir de 2010, a quantidade de conteúdo feito regionalmente demora a aumentar. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), o Nordeste é a região que mais tem avançado em infraestrutura de banda larga no País, o que aponta que total de usuários tende a crescer.

Novos projetos. Thaynara está com seu canal no YouTube funcionando há cerca de um mês. O plano só se concretizou após a Viu, divisão da Globosat para conteúdo digital, procurar a maranhense com um projeto praticamente pronto. Quase um ano se passou entre o primeiro contato, no início de 2017, até a estreia oficial.

Apesar do sucesso dos primeiros vídeos, conquistar o YouTube não deve ser tarefa fácil. Para especialistas ouvidos pelo Estado, o site é hoje o mais importante para os influenciadores em vídeo, porque é onde eles ganham mais visibilidade e, consequentemente, dinheiro. Contudo, é muito mais difícil competir por atenção na plataforma.

“O YouTube exige um material muito mais produzido e em linguagem é totalmente diferente dos outros aplicativos”, diz Bia. “Para ter sucesso lá, Thaynara vai precisar ter muito mais que carisma.” O temor é compartilhado pela “nova” youtuber. Thaynara diz que não fez cursos técnicos de audiovisual antes de estrear, mas ainda assim, acompanha toda a produção de seus vídeos. “Demorei a entrar no YouTube porque não achava que estava preparada”, diz ela.

TV. “A Thaynara tem uma visão completa da carreira de influenciador e é muito difícil de encontrar isso no mercado”, diz Vanessa Oliveira, diretora de projetos digitais da Viu.

No contrato com a empresa da Globosat, que precisa ser renovado anualmente, está previsto que Thaynara participe da programação de diferentes canais. Além disso, a companhia prevê voos mais altos para a maranhense. “Estamos a testando como apresentadora da GNT”, diz Vanessa. Quem sabe o “Kiu!” conquiste agora a televisão.