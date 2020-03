Dado Ruvic/Reuters Zoom atualizou app após enviar dados dos usuários para o Facebook

O Zoom, aplicativo de chamadas de vídeo que ganhou popularidade durante a quarentena global, atualizou seu aplicativo para iOS para que deixe de enviar os dados de seus usuários para o Facebook. Na semana passada, o site americano Motherboard reportou que o app enviava sem consentimento dados como localização, modelo de iPhone ou iPad no qual o app está instalado, operadora de celular e fuso horário.

Segundo, Eric S. Yuan, presidente da empresa, o Zoom implementou o login por Facebook utilizando as ferramentas de desenvolvimento fornecidas pela rede social de Mark Zuckerberg. O Zoom alertava o Facebook todas as vezes em que o usuário está ativo na plataforma - até usuários sem conta tinham seus dados compartilhados. Yuan se desculpou e lançou uma nova versão do app para iOS - donos de iPhone precisam instalar a nova versão para deixar de terem seus dados compartilhados.

"Pedimos desculpas sinceras pela preocipação que isso causou, e continuamos firmemente comprometidos com a proteção de privacidade de nossos usuários", escreveu Yuan. "Estamos revisando nossos processos e protocolos para implementar esses recursos no futuro e garantir que isso não aconteça novamente".

Essa, porpem, não foi a primeira vez que o Zoom encontra problemas em resguardar a privacidade de dados. No ano passado, uma falha no aplicativo permitiu que sites ativassem a webcam de computadores da Apple sem pedir permissão aos usuários.

