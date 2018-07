Reuters Presidente do Google, Sundar Pichai, durante o Google I/O 2017

O Google I/O, A tradicional conferência anual para desenvolvedores do Google começa nesta terça-feira, 8, na cidade de Mountain View, na região do Vale do Silício, nos Estados Unidos. Todos os anos, a gigante das buscas usa o evento para demonstrar algumas de suas principais inovações, como novas versões do sistema operacional Android, mudanças no algoritmo de busca e apostas em tecnologias que vão moldar o futuro, como inteligência artificial. O Estado está em Mountain View para fazer a cobertura completa do evento, que vai até quinta-feira, 10. Fique ligado!

No ano passado, o Google I/O anunciou que o Android superou a marca de 2 bilhões de usuários ativos no mundo e apresentou detalhes da versão 8 do sistema, também conhecida como Oreo. A empresa também mostrou no evento uma nova versão do sistema operacional chamada Android Go, para smartphones mais básicos, vendidos em países em desenvolvimento, como o Brasil. Outros produtos, como o assistente pessoal Google Assistant -- e a caixa de som inteligente Google Home -- tiveram melhorias reveladas.

Neste ano, a expectativa é que o Google faça uma série de anúncios. Confira, na lista abaixo, os principais destaques:

Google O Android Oreo é a versão atual do sistema do Google para smartphones e tablets

1. Android P

Como em todas as edições anteriores do Google I/O, o principal destaque do evento é a próxima versão do Android. Neste ano, ela é chamada de P (ainda não sabemos qual o nome de doce que será homenageado, como sempre foi uma tradição do Google). Uma versão de testes da nova versão foi liberada aos desenvolvedores em março e deve ser oficializada ao longo do Google I/O 2018. A nova versão do sistema operacional Android deve ser liberada para todos os usuários nos segundo semestre.

Como trata-se de um sistema operacional maduro, os fãs não devem esperar grandes mudanças no sistema. A empresa tem trabalhado, desde o ano passado, para refinar a interface de partes do sistema, como notificações e configurações, seguindo diretrizes do chamado Material Design 2, linguagem visual desenvolvida pelo Google para unificar todos os produtos. Há rumores de que a empresa também possam incorporar ao Android alguns dos gestos do iPhone X, no que pode se tornar um indicativo de que, em breve, teremos smartphones com Android sem botão Home.

Reuters/Denis Balibouse Sundar Pichai, presidente executivo do Google, durante o Fórum Econômico Mundial de Davos

2. Inteligência artificial

Desde que o presidente executivo do Google, Sundar Pichai, declarou que a empresa está focada em inteligência artificial, todos os eventos da companhia ao longo do ano viraram palco para demonstrações de como a empresa está aumentando o uso dessa tecnologia em seus produtos. Neste ano, o principal destaque deve estar no Google Assistant, assistente pessoal que já virou o "cérebro" de mais de 5 mil dispositivos de hardware -- fabricados pelo Google, como o Google Home, mas também por parceiros. A empresa também deve mostrar como está incorporando o Assistant como uma camada em diversos serviços.

Haverá, também, diversas sessões técnicas durante o evento sobre como o Google está aprimorando a inteligência artificial para ajudar setores específicos, como a área da saúde. Cientistas da empresa vão, por exemplo, apresentar pela primeira vez um experimento em que o sistema de inteligência artificial desenvolvido pelo Google ajudou pesquisadores a sequenciar o genoma humano e que, agora, está ajudando no desenvolvimento de novos tipos de medicamentos.

Efe/Monica A família de produtos do Google, anunciada no ano passado, inclui caixas de som inteligentes e celulares

3. Smartphones e caixas de som inteligentes

Embora o Google deixe para um evento em outubro os lançamentos de novo dispositivos de harware, como a linha de smartphones Pixel, os Chromebooks, sua caixa de som inteligente Google Home e termostados inteligentes da Nest, eles estão ganhando cada vez mais relevância para a estratégia da companhia. Por isso, o Google não deve deixar o tema passar batido nas apresentações: a companhia poderá anunciar alguns números de vendas, a chegada da linha de produtos a outros países e até mesmo atualizações de software.

Reuters/Steve Marcus Conferência de desenvolvedores do Google, o Google I/O, começa nesta terça-feira, 8

4. Internet das coisas

O Google nem quis esperar o Google I/O começar e já anunciou novidades nesse front: a empresa oficializou a primeira versão do Android Things, versão do sistema operacional que pode ser usada para controlar qualquer tipo de objeto conectado à internet. A empresa liberou uma série de interfaces de programação de aplicativos para permitir que os desenvolvedores comecem a criar produtos com a plataforma. Segundo o Google, mais de 100 mil kits de desenvolvimento da versão de testes do sistema foram baixados pelos desenvolvedores.

Lenovo Os óculos de realidade virtual Mirage Solo, feitos pela Lenovo

5. Realidade virtual e aumentada

Assim como Facebook anunciou na semana passada seus primeiros óculos de realidade virtual independentes -- ou seja, que não dependem de smartphone, computador ou videogame para funcionar -- o Google lançou esta semana, em parceria com a Lenovo, o seu primeiro dispositivo do tipo. Chamado de Lenovo Mirage Solo, os óculos de realidade virtual custam US$ 400. Durante o evento, é possível que os desenvolvedores possam colocar as mãos no dispositivo pela primeira vez após o lançamento.

O Mirage Solo utiliza a plataforma de realidade virtual do Google, chamada Daydream, que funciona com base no sistema operacional Android. Os óculos vem equipados com processador Snapdragon 835, 4 GB de memória RAM, 64 GB de memória de armazenamento e bateria de longa duração. Eles também são equipados com uma série de sensores, como giroscópio e acelerômetro, e um par de câmeras chamadas pelo Google de "WorldSense". A empresa promete que o efeito é similar ao oferecido pelo óculos de realidade mista HoloLens, da Microsoft.

*A repórter viajou a convite do Google