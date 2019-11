Google/Divulgação Android completa 10 anos de Brasil

O Google está comemorando 10 anos da presença de Android no Brasil - o sistema operacional comemorou sua primeira década de existência em 2018. Como parte da celebração, a empresa divulgou nesta terça, 26, uma pesquisa sobre os hábitos do brasileiro com o smartphone. Entre eles, destaca-se o uso do celular para realizar operações bancárias.

Segundo a pesquisa, 77% dos brasileiros usam o smartphone para atividades bancárias, como pagamentos e transferências. A categoria aparece acima de outras muito presentes no cotidiano, como usar apps de mobilidade, como Google Maps e Waze, ou ler notícias. Apps de mobilidade são usados por 65% dos usuários e acesso a notícias corresponde a 70%.

Serviços bancários só perdem para pesquisas na internet (83%), além de ouvir música, acessar redes sociais e ouvir música. A pesquisa revelou que 44% dos usuários utilizam o smartphone para acessar serviços públicos, como FGTS, INSS e carteira de motorista digital. A carteira de estudante digital, lançada nesta segunda, 25, pelo MEC, teve 10 mil downloads nas últimas 24 horas, segundo o Google.

Porta de entrada

Entre os entrevistados pelo Google, 85% disseram que o Android era o sistema operacional do seu primeiro smartphone. Atualmente, existem 1.300 marcas parceiras com 24 mil produtos diferentes. No mundo, existem 2,5 bilhões de dispositivos Android ativos no mundo.

Segundo os dados da própria companhia, o Android ajudou a reduzir o preço médio dos smartphone em 36% entre 2012 e 2017.