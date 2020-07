99 99 vai disponibilizar câmeras de segurança para os motoristas

O aplicativo de transporte 99 anuncia nesta quarta-feira, 15, que o programa que leva câmeras de segurança para os veículos de seus motoristas está disponível nacionalmente. Em testes desde setembro de 2018, a câmera é instalada próximo ao retrovisor central do veículo e pode fazer o monitoramento das viagens 24 horas por dia, sete dias por semana.

O dispositivo, que conta com câmera olho de peixe, pode ser acionado apenas pelo motorista por meio de um botão de segurança. O áudio da corrida também é registrado - o sistema possui tecnologia para funcionar também no escuro. Quando o botão é acionado, a central de Segurança da 99 passa a monitorar a corrida em tempo real começa. Mesmo que o botão de emergência não seja ativado, as imagens da corrida são registradas para serem usadas posteriormente em investigações de eventuais infrações.

Antes de cada corrida, o passageiro é notificado caso o carro tenha câmera - ele, então, poderá recusar a viagem. Em relação à privacidade, discussão fundamental quando se trata de câmeras de monitoramento, a 99 diz que cumpre as 99 "todas as leis aplicáveis, incluindo as questões referentes à proteção de dados".

A instalação do equipamento é responsabilidade do motorista – o custo fica entre R$ 40 e R$ 60. Além disso, o motorista deverá pagar uma taxa semana de R$ 9,90 pelo serviço, que não será cobrada até 31 de agosto.