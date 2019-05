A estreia foi por volta das 12h50, com ações negociadas em torno de US$ 42, abaixo da meta da empresa.

Houve protestos na frente da Bolsa de Valores de Nova York na manhã desta sexta-feira, 10. Durante toda a semana, motoristas do Uber ao redor do mundo protestaram contra a abertura de capital da empresa, exigindo melhores condições de trabalho.

Com a estreia em ações vendidas a US$ 42, o Uber é o primeiro unicórnio, startup com valor de US$ 1 bilhão, a estrear com valor abaixo do seu preço de IPO.