99/Divulgação A ferramenta de gravação de áudio poderá pode ser acessada no menu "kit de segurança"

A 99, empresa de transporte por aplicativo, implementa a partir desta segunda-feira, 6, duas novas ferramentas de segurança para os usuários da plataforma: agora, passageiros poderão gravar as conversas dentro dos carros e monitorar as corridas, em alguns casos específicos. A expectativa da empresa é de coibir comportamentos inadequados durante das corridas.

A Gravação de Áudio, como está identificada no app, já está disponível na plataforma para todos os usuários e motoristas, e pode ser acessada no menu "kit de segurança". Por lá, as gravações podem ser ativadas de forma sigilosa, ou seja, se o passageiro escolher gravar a conversa durante a viagem, o motorista não saberá, e vice versa. O recurso havia sido anunciado no ano passado, mas não foi implementado. As conversas serão criptografadas, segundo a empresa, e estarão salvas na base de dados da 99 caso seja necessário acessar o conteúdo em alguma denúncia ou investigação.

O recurso, que já está disponível em rivais como o Uber, provocou polêmica no ano passado – muitos viram que ele poderia ser uma invasão à privacidade de usuários e motoristas.

Outro recurso novo é o de Monitoramento de Corrida, que tem como objetivo identificar possíveis desvios de rota do motorista com o trajeto informado pelo app. Por meio de GPS e inteligência artificial, a plataforma vai identificar paradas prolongadas e tempo de trajeto, por exemplo. Caso seja percebido algum comportamento irregular, a equipe de segurança da 99 é acionada.

Nessa função, as corridas serão selecionadas automaticamente, a partir da detecção de erros na rota ou de paradas, por meio de um algoritmo. A 99 informou que a tecnologia ainda está em fase de implementação e que estará disponível em breve no app. "As tecnologias que estamos lançando protegem passageiros e motoristas pois previnem ocorrências durante as corridas e monitoram o que acontece no carro", diz Thiago Hipólito, Diretor de Segurança da 99. "As novas ferramentas também possibilitam maior colaboração com as autoridades, caso necessário."