99 O pagamento da carona é feito pelo app da 99

A empresa de transporte por aplicativo 99 lançou nesta quarta-feira, 14, um novo serviço de caronas. O recurso, chamado 99Carona, permite que pessoas que farão um deslocamento para determinado local ofereçam caronas para usuários que estejam indo para o mesmo destino, ou então lugares que estejam na mesma rota.

O serviço começará a ser disponibilizado na semana que vem nas cidades de Florianópolis e Porto Alegre. A empresa pretende expandir o recurso para mais lugares até o final do ano.

As caronas permitirão que os usuários dividam os valores das viagens — o preço é calculado pela plataforma e considera a distância percorrida e os custos fixos do carro. A empresa afirma que os condutores só poderão oferecer cinco caronas por dia, já que não se trata de uma atividade para geração de renda.

"O 99Carona passa a ser mais uma modalidade para atender as pessoas que, neste momento de pandemia, precisam sair de casa e buscam alternativas para evitar aglomerações, além de fomentar o uso do carro como um bem compartilhado", disse Davi Miyake, diretor geral de operações e produtos da 99, em comunicado.

Para usar o serviço, os passageiros e os condutores precisam cadastrar no aplicativo da 99 os detalhes da viagem, como trajeto, data e horário. O sistema do app cruza as informações e sugere opções de carona — o usuário pode escolher sua companhia da viagem entre as opções disponíveis. Os passageiros também podem acessar uma lista de corridas disponíveis e escolher a que achar mais conveniente, seja pelo ponto de partida ou destino. O pagamento da corrida é feito pelo app.