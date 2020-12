99 App de transporte 99 anuncia mudanças no app

A 99 lança nesta quarta-feira, 2, uma nova versão do seu aplicativo. Além do design repaginado, a plataforma vai ganhar integração com o Google Street View, para que motoristas e passageiros vejam exatamente qual é o ponto de encontro da viagem.

O app também terá uma ferramenta de realidade aumentada, que vai guiar usuários até o local da corrida em ambientes tumultuados como aeroportos — essa última função começará como projeto piloto no Aeroporto Internacional Tancredo Neves, em Minas Gerais, e será lançada em 2021 em outros dois aeroportos: Santos Dumont (RJ) e Guarulhos (SP).

Com os novos recursos, a 99 pretende facilitar o dia a dia dos passageiros e também dos motoristas. “Uma das maiores queixas de usuários sobre apps de transporte é a dificuldade de encontrar o ponto exato da corrida”, diz Davi Miyake, diretor de operações e produtos da 99, ao Estadão. “A ferramenta de realidade aumentada permite que o passageiro pegue o celular, ligue a câmera e veja orientações como ‘vire à direita’ ou ‘vire à esquerda’ e chegue mais facilmente ao embarque”.

No novo aplicativo, a empresa também implementará um recurso complementar à carteira financeira dos motoristas, chamado de Assistente de Ganhos. Com a ferramenta, os condutores poderão planejar sua rotina de viagens, definindo metas de ganhos e também acessando informações sobre curvas de demanda e preços dinâmicos em cada região.

Além disso, o app vai reunir em uma central única as ferramentas de segurança já existentes na plataforma, como o botão de emergência e um recurso que, por meio de inteligência artificial, identifica mudanças de rotas e confirma com o passageiro ou o motorista se a viagem está correndo bem.

Quanto às medidas relacionadas à pandemia, a 99 afirma que continuará oferecendo no novo app a tecnologia de reconhecimento facial para checar se os motoristas estão com máscaras, assim como os protocolos de segurança offline, como a higienização dos carros.