A startup brasileira 99 anunciou na noite desta sexta-feira, 20, que vai pagar pelo menos R$ 300 ao motorista ou entregador que for afetado pelo coronavírus. Os recursos virão de um fundo internacional de US$ 10 milhões criado pela chinesa Didi, que é dona da 99 e também do 99 Food, serviço de entrega de refeições lançado pela empresa no ano passado.

Para calcular a quantia a ser paga, a 99 vai analisar a média dos ganhos diários do motorista no período de setembro de 2019 a fevereiro de 2020. No caso da 99Food o período será de dezembro a fevereiro deste ano.

99 99Food é o serviço de entrega de refeições da startup 99

O valor cobrirá um período de 28 dias para quem testar positivo para a Covid-19 e 14 dias para quem for colocado em quarentena. O pagamento mínimo será de R$ 300 e o condutor ou entregador precisará ter feito pelo menos uma corrida ou entrega pela plataforma nos últimos 30 dias. O motorista ou entregador que precisar do apoio deverá entrar em contato com a 99 por aplicativo ou telefone e receberá o pagamento em até 15 dias, após a análise e aprovação.

Quem for colocado em quarentena terá sua conta bloqueada por 14 dias; já quem for infectado com o covid-19 terá de ficar bloqueado durante 28 dias, para poder focar em sua recuperação.