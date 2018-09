Reuters Do outro, o aplicativo de transportes 99. Lançado como um rival da EasyTaxi, a 99 conseguiu crescer e se adaptar aos novos tempos do transporte urbano, sendo um rival à altura para o Uber no Brasil. Além disso, recebeu duas das maiores rodadas de investimento da história no País, de nomes como SoftBank e Didi Chuxing.

O aplicativo de transporte urbano 99 inicia testes com câmeras de monitoramento em veículos do serviço em São Paulo nesta terça-feira, 18. A empresa espera inibir eventuais incidentes com a medida, que ajude o aplicativo a identificar situações de risco e pessoas que cometam infrações, disse a 99 em comunicado.

O movimento acontece enquanto a chinesa Didi Chuxing, que comprou o controle da 99 em janeiro, reformula procedimentos de segurança após uma passageira ser estuprada e assassinada por seu motorista na China. “A tecnologia vai operar aliada à inteligência artificial da 99, que monitora o perfil de todas as chamadas. Assim, o aplicativo pode identificar situações de risco e tomar as medidas cabíveis”, disse a empresa, na nota.

As câmeras serão instaladas inicialmente em alguns carros e táxis que atendem pelo aplicativo, disse a empresa, acrescentando que os carros serão identificados para que os passageiros saibam que estão sendo filmados e os motoristas assinaram termos de conformidade.

Em alguns meses, a 99 quer ampliar o monitoramento de vídeo para outras cidades do país e instalar equipamentos de visão noturna e lentes “olho de peixe”, que criam um ângulo maior de gravação nos veículos do aplicativo.

As imagens, que podem ser acessadas em tempo real pela empresa, serão armazenadas na central de segurança da 99 e monitoradas por uma equipe incluindo ex-militares, engenheiros de dados e psicólogos. A equipe trabalhará 24 horas por dia e pode ajudar passageiros e motoristas caso necessário.