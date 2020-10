99/Divulgação A parceria mostra uma ofensiva da dona da 99 para enfrentar o maior rival e líder no Brasil, o Uber

A empresa de transporte por aplicativo 99 vai começar a aceitar pedidos de corridas por meio do WhatsApp a partir de 15 de outubro, com ambas companhias buscando ampliar receitas diante da explosão da demanda por serviços digitais no país na esteira da pandemia da covid-19.

O serviço, inicialmente restrito a quatro cidades do interior paulista (São Carlos, Araraquara, Bauru e Presidente Prudente), será gradualmente estendido nas próximas semanas, podendo estar disponível em todo o país até o fim de 2020, disse Livia Pozzi, diretora de operações da 99.

A parceria tem como alvo principal públicos das classes C e D, cujos smartphones eventualmente tenham capacidade menor para download de muitos aplicativos, e pessoas que morem em regiões cujo sinal da telefonia móvel é mais fraco.

"É um meio de evitar a fricção e permitir acesso ao serviço para um universo maior, já que as pessoas não precisarão mais baixar nosso aplicativo para pedir as corridas", disse a executiva, acrescentando que o canal abre possibilidade de pedidos de clientes ocasionais, que não querem baixar um app.

A parceria, a primeira do tipo no mundo da chinesa Didi Chuxing, mostra uma ofensiva da dona da 99 para enfrentar o maior rival e líder no Brasil, o Uber. Com cerca de 20 milhões de clientes cadastrados no app, a 99 tem mais de 750 mil motoristas ativos em 1,6 mil municípios do país. Já o WhatsApp tem 120 milhões de usuários ativos no Brasil.

Pelo menos por enquanto, as corridas pedidas pelo WhatsApp — da categoria 99Pop — podem ser pagas apenas em dinheiro, meio já usado em cerca de 70% em pedidos feitos na 99, disse Livia. O valor será o mesmo dos cobrados nas corridas pedidas pelo aplicativo da empresa e os motoristas da 99 terão a possibilidade de recusar pedidos para pagamento em dinheiro.

Mais adiante, o aplicativo de mensagem poderá usar seu braço WhatsApp Pay para permitir pagamentos com cartões, disse Gabriela Comazzetto, diretora no Brasil de Negócios do Facebook, dono do WhatsApp. O Banco Central autoriza instituições financeiras atualmente a fazerem pagamentos com uso do WhatsApp apenas em fase de testes.

Para lidar com questões de segurança, as empresas criaram um ambiente intermediário onde o usuário deve confirmar dados cadastrais no primeiro pedido. Nas solicitações, deve informar locais de destino e de embarque no chat, com mapa integrado. Em seguida, por WhatsApp são enviados previsão de valor da corrida, tempo de espera, nome do motorista e dados do veículo. No fim da corrida, o cliente recebe via mensagem o valor a ser pago.

Segundo a 99, durante a pandemia o uso de seu aplicativo já cresceu 54% em periferias do país.