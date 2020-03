A 99 anunciou nesta segunda-feira, 23, que vai destinar mais de R$ 4 milhões para governos municipais no País, como uma ajuda na luta contra o coronavírus. A contribuição será em forma de corridas e São Paulo será a primeira cidade do Brasil a receber o benefício.

Em sistema de vouchers, a 99 vai destinar 60 mil corridas à Secretaria Municipal da Saúde da capital paulista. As corridas serão utilizadas por profissionais da área da saúde, para deslocamentos desses trabalhadores.

99/Divulgação 99 vai conceder vouchers de corrida em São Paulo

Questionada pelo Estado, a empresa afirma que o fato de ser a fornecedora oficial de transportes da prefeitura paulistana não pesou sobre a concessão do benefício - a 99 ganhou em 2017 a licitação da prefeitura de São Paulo para realizar serviços de transporte para os servidores. A companhia afirmou que pesaram os fatos de que a São Paulo é o maior mercado da 99 no Brasil e de que a cidade é o epicentro da doença no País.

"Ações do tipo foram feitas também na China", afirmou uma representante da empresa à reportagem - a 99 pertence à gigante chinesa Didi Chuxing. A companhia diz também que está avaliando a concessão do benefício para outras cidades brasileiras, incluindo locais onde não é a fornecedora oficial de transporte da prefeitura - os critérios de escolha não foram revelados.

As regras para a utilização dos vouchers serão definidas pelas autoridades de cada município e a única restrição é que as viagens não sejam acionadas em atividades que possam expor motoristas e passageiros a algum risco de contaminação.

Além do auxílio aos municípios, a 99 afirma que a ação também garante que motoristas que precisarem trabalhar durante esse período também tenham renda a partir dessas corridas. Outra medida, anunciada na última sexta-feira, 20, para ajudar motoristas da startup é o pagamento de, pelo menos, R$ 300 aos trabalhadores que forem afetados pelo coronavírus.