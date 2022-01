Divulgação 99 anuncia nova sede em Osasco

A startup de mobilidade 99 divulgou nesta sexta-feira, 28, as primeiras imagens de sua nova sede em Osasco – o projeto havia sido anunciado no final do ano passado. A mudança acompanha a estratégia da empresa de avançar nos segmentos de entrega de comida e pagamentos.

A nova sede é resultado da expansão de 20% no quadro de funcionários da startup, incluindo as divisões 99Pay e 99Food. O local terá cerca de 20 mil metros quadrados, divididos entre espaços de lazer e 1400 estações de trabalho, além de 80 salas de reunião com diferentes capacidades. O projeto também contará com instalações para atividades esportivas, restaurantes, cafeterias e auditório.

A conclusão da obra está prevista para o primeiro semestre de 2022 – a empresa pretende adotar um modelo de trabalho híbrido.

“Estamos monitorando de perto a evolução da pandemia no Brasil e no mundo e avaliando o retorno para nosso novo escritório de forma segura. Todos os funcionários seguem trabalhando remotamente até a diminuição do número de casos”, escreveu Daniel Passos, gerente de recursos humanos da 99, em nota.

A 99 também vai inaugurar um campus de tecnologia e um núcleo de políticas públicas e pesquisa, que será conduzido em parceria com instituições acadêmicas, municípios e think-tanks (instituições que se dedicam a produzir conhecimento sobre temas políticos, econômicos ou científicos).