Divulgação Cerca de 2,5 mil motoristas da cidade de São Paulo foram banidos do aplicativo

O 99Taxis afastou cerca de 4 mil taxistas que receberam avaliações ruins ao fim das corridas. O corte atingiu cerca de 5% da frota brasileira de 80 mil motoristas que utilizam o aplicativo para se conectar com passageiros. De acordo com a startup, apenas a metade dos taxistas ativos já foi avaliada pelos usuários do aplicativo.

De acordo com o diretor de relações públicas da 99Taxis, Pedro Somma, a empresa reuniu as notas atribuídas pelos usuários e desligou da plataforma os motoristas com pior desempenho. Antes de serem suspensos, segundo Somma, eles receberam notificações pelo aplicativo há mais de um mês, alertando sobre a possibilidade de descredenciamento e com sugestões sobre como eles poderiam melhorar o serviço.

“Estamos seguros em descredenciar hoje aqueles que não conseguiram mudar de comportamento”, disse Somma.

Ao fim de uma viagem, o passageiro tem a possibilidade de avaliar o motorista com uma nota de um a cinco. Notas menores do que três excluem o taxista da lista daquele usuário.

Só na cidade de São Paulo, 2,5 mil profissionais – cuja avaliação média ficou abaixo de 4,2 – foram banidos do aplicativo. A cidade tem 35 mil motoristas cadastrados no aplicativo.

A empresa disse que não realiza nenhum trabalho de capacitação, mas informa periodicamente o progresso das avaliações para cada motorista.

O cheiro de cigarro no veículo é a reclamação mais recorrente entre os usuários da 99Taxis que fizeram avaliações ruins de motoristas credenciados. As queixas comuns também incluem a falta de educação dos taxistas, a escolha de um percurso mais longo do que o necessário, o ar condicionado desligado ou o cancelamento da viagem. “Afastamos os motoristas que acabam manchando a imagem de um grupo grande de bons profissionais”, diz Somma. Os taxistas afastados ficarão impedidos de usar outra vez a plataforma.

Concorrência. Fundada em 2012, a brasileira 99Taxis realiza, em média, 4 milhões de corridas por mês e está presente em mais de 350 municípios. A iniciativa de afastar alguns motoristas faz parte da estratégia da empresa de atrair um maior número de usuários para a plataforma. A empresa agora também permite que os motoristas concedam até 20% de desconto nas viagens.

O mercado de serviços de transporte está cada vez mais competitivo, com o Uber expandindo seus serviços no País e o anúncio, na semana passada, de que o aplicativo Easy Taxi vai oferecer um serviço de carona paga similar na cidade de São Paulo.