Bloomberg/David Paul Morris Com a Alexa no Apple Watch, é possível usar recursos que deixam a casa conectada

Os usuários do Apple Watch não precisarão mais se restringir à Siri quando precisarem de um assistente virtual: a assistente de voz Alexa, da Amazon, poderá ser usada no relógio inteligente da Apple. Isso será possível graças ao aplicativo hamado “Voice in a Can”, que funciona de forma autônoma no Apple Watch — o usuário não precisa usar um iPhone para se conectar com a Alexa.

Para usar, basta instalar o “Voice in a Can” e sincronizar sua conta da Amazon. O Apple Watch foi construído para que o acesso à Siri fosse mais fácil em detrimento de outros assistentes virtuais. Como a Alexa é instalada a partir de um aplicativo de terceiros, o usuário não consegue fazer ligações, reproduzir músicas ou podcasts. Mas, com a Alexa no Apple Watch, é possível usar os recursos que deixam a casa conectada: ela consegue, por exemplo, ligar e desligar as luzes de um ambiente.

Oficialmente, a Alexa não é integrada ao Apple Watch, e isso pode demorar para acontecer, já que a assistente virtual da Alexa demorou para chegar ao iPhone. Enquanto isso, a alternativa é usar o “Voice in a Can”, que custa US$1.99 na App Store.