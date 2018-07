Reuters A rádio online Pandora está trilhando um caminho para o serviço de streaming

O Pandora – um dos serviços de música online mais populares dos Estados Unidos – anunciou nesta terça-feira, 13, que fechou acordo com grandes gravadoras norte-americanas, como Sony e Universal, reforçando o desejo da empresa em competir no mercado de streaming com plataformas como Spotify e Apple Music.

Os acordos firmados pela empresa, com mais de 30 gravadoras e distribuidores independentes, conceede direitos para o Pandora, em seu catálogo nos Estados Unidos, permitindo usar os conteúdos em um possível serviço de streaming da empresa.

A companhia de música, que já tem acordos com ASCAP, BMI e mais de 2,7 mil gravadoras menores, disse que os acordos fechados nesta semana com Sony e Universal poderão dar novas oportunidades de publicidade.

Rádio. Ao contrário de serviços de streaming como Apple Music e Spotify, o Pandora funciona como uma estação de rádio, tocando músicas de um determinado gênero sem permitir que o usuário faça seleções.