CJ Gunther/EFE Tesla usará dinheiro para financiar novos projetos

A Tesla vai levantar até US $ 2,3 bilhões em novo capital, renunciando ao que Elon Musk chamou de "dieta espartana" e amenizando as preocupações de Wall Street sobre a capacidade da empresa perder a queda nas vendas e construir novas linhas de produtos.

O plano da fabricante de emitir dívida e ações conversíveis vem depois que a empresa repetidamente revisar as previsões de lucro. A empresa enfrenta desafios caros, incluindo o lançamento da produção na China, a revisão de suas operações de varejo e serviços nos EUA e o desenvolvimento de novos modelos, como um SUV e um caminhão semi-comercial.

Por mais de um ano, Musk insistiu que a montadora não precisava de aumento de capital, dizendo que o alto volume e a eficiência do modelo 3 levariam a empresa a lucrar em todos os trimestres de 2019. Isso mudou com as perdas do primeiro trimestre que fecharam em US$ 702 milhões e avisos de que o lucro seria adiado até a segunda metade do ano.

Aumentar o capital não deve ser um substituto para operar efetivamente, disse Musk no mês passado, sugerindo que um aumento de capital pode estar próximo. "É saudável estar em uma dieta espartana por um tempo", disse ele.

Antes do anúncio da Tesla na quinta-feira, 2, no entanto, os analistas especularam sobre um aumento de capital e alertaram que a empresa havia perdido o timing ideal - o terceiro trimestre do ano passado, quando a empresa registrou lucro.

A Tesla encerrou seu primeiro trimestre com US$ 2,2 bilhões. Em 2019, ela espera gastos de capital de US$ 2 bilhões a US$ 2,5 bilhões e cerca de US$ 2,5 bilhões a US$ 3 bilhões anuais em 2020 e 2021.

Precisa-se de mais dinheiro

Muitos analistas calcularam que a Tesla - que chegou a US$ 1,5 bilhão no primeiro trimestre - não seria capaz de realizar seus planos de crescimento sem captar mais dinheiro. Além da nova rodada de venda de ações, o presidente executivo da empresa, Elon Musk também daria US$ 10 milhões de seu próprio dinheiro, disse a Tesla em um documento.

“O mercado parece estar respirando aliviado. Agora eles precisam voltar ao trabalho e começar a vender mais carros”, disse Craig Irwin, analista da Roth Capital.

As ações da Tesla subiram 3,7%, sendo vendidas a US$ 242,62, enquanto o rendimento dos títulos de US$ 1,8 bilhão, da Tesla, caiu para o nível mais baixo em um mês.